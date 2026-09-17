Telefoni per lo spaccio e droga nel borsello: due arresti

SANT’ANTIMO – A Sant’Antimo i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 16enne e un 21enne per droga. I Carabinieri stanno percorrendo via Saragat quando notano i due in sella ad uno scooter. Si fermano, un ragazzo si avvicina, il 21enne alla guida gli cede qualcosa. C’è uno scambio. I militari osservano tutto. I ragazzi vanno via e poco dopo entrano in un bar. Dietro di loro i Carabinieri. Li fermano. Addosso il 16enne nascondeva: 5 dosi di hashish, 3 dosi di marijuana, 1 dose di cocaina, 50 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e 2 cellulari utilizzati per lo spaccio. Il 21enne, arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio. Il 16enne, anche lui arrestato è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.