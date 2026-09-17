Taxi abusivo si schianta contro un carro attrezzi sulla Domitiana: tre feriti, due sono baby calciatori – LE FOTO

ISCHITELLA – Paura ieri pomeriggio lungo la Domitiana dove un taxi abusivo si è scontrato contro un carro attrezzi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nella frazione di Ischitella. Tre extracomunitari sono rimasti feriti, mentre i due mezzi sono andati distrutti. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo. I feriti sono stati soccorsi sul posto da personale del 118 e trasportati presso gli ospedali di Castel Volturno e Sessa Aurunca. Illeso l’autista del carro attrezzi del “Gruppo Esposito” di Pozzuoli che si è visto piombare addosso l’auto. Secondo quanto ricostruito l’operatore stava effettuando il carico di un veicolo rimasto in panne a seguito di un sinistro quando, improvvisamente, è stato centrato in pieno dalla vettura ad alta velocità condotta da un extracomunitario risultato poi essere senza patente ed assicurazione. L’impatto tra i due mezzi è stato talmente forte che il camion è stato spostato di almeno 10 metri. Attimi di paura per il personale del soccorso stradale e per il loro cliente ma, soprattutto, per i due passeggeri del taxi abusivo: di tratta di due minori che si stavano recando presso una scuola calcio del territorio di Giugliano. I rilievi sono stati condotti dalla Polizia Stradale di Capua. Le operazioni di recupero dei veicoli si sono protratte fino a tarda sera.

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