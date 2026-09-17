POZZUOLI/ Auto al fresco: ecco come vengono utilizzati i gazebo della Protezione Civile
POZZUOLI – Un’auto parcheggiata sotto il tendone di due gazebo montati dalla Protezione Civile per offrire riparo ai residenti in caso di scosse. E’ l’immagine che arriva da Largo Palazzine, a Pozzuoli, dove qualche automobilista ha deciso di tenere la propria automobile al fresco, visto il gran caldo di questi giorni. Ennesimo gesto di inciviltà – dopo il furto di sedie dalla chiesa all’aperto in piazza della Repubblica – che toglie spazi e possibilità di riparo in caso di nuove scosse.