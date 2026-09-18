Bradisismo, 19 edifici di culto danneggiati a Pozzuoli

POZZUOLI – Sono 19, in totale, gli edifici di culto che hanno riportato danni lo scorso 31 luglio, di questi 4 richiedono interventi di messa in sicurezza particolarmente urgenti a causa del rischio indotto sulle abitazioni circostanti, che allo stato sono state sgomberate. È quanto emerso dalla riunione, tenuta questa mattina in Prefettura a Napoli convocata dal Prefetto, Michele di Bari, per l’aggiornamento sulla situazione degli edifici di culto della Diocesi di Pozzuoli danneggiati dal bradisismo. Hanno partecipato il Vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Carlo Villano, l’Assessore Regionale alla Cultura, Onofrio Cutaia, con il Direttore Generale Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, l’Assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Vittorio Gloria, ed i referenti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.

I FONDI – In una nota la Prefettura sottolinea che “anche la legge di conversione del D.L. 144/2026, che si attende per la prima settimana di ottobre, potrebbe prevedere ulteriori misure di sostegno che potrebbero essere impiegate proprio per gli interventi sugli edifici di culto”. “Nel corso dei lavori, la Diocesi ed i referenti degli Enti presenti hanno rafforzato la sinergia interistituzionale necessaria affinché sia individuato ed attuato il percorso più celere per il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza più urgenti”, prosegue la prefettura. Al termine dell’incontro, il vescovo “ha espresso soddisfazione per l’attenzione rivolta al delicato tema, ringraziando le Istituzioni coinvolte per l’impegno e la disponibilità dimostrata per la individuazione di una soluzione per le situazioni più urgenti”.