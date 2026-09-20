Tragedia a Varcaturo: scende dall’auto per segnalare un incidente e viene travolto e ucciso

VARCATURO – Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti al km 42+500 della ss7 quater per un incidente mortale (territorio frazione Varcaturo di Giugliano in Campania). Poco dopo le sei una Golf, per motivi in corso di accertamento, sarebbe finita contro il guardrail. Le due persone all’interno (un 22enne di San Cipriano D’Aversa e 20enne di Casal di Principe) sarebbero uscite dall’abitacolo per segnalare l’incidente agli altri veicoli in transito.

In quel momento, un’auto di passaggio avrebbe investito il 22enne, uccidendolo sul colpo. Indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda.