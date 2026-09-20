CALCIO/ Il Rione Terra vince in casa: battuto il Casapesenna 3-1

POZZUOLI – Non sbaglia l’esordio casalingo il Rione Terra che conquista i tre punti battendo 3-1 un ottimo Casapesenna. Primo tempo molto tattico con le squadre che bloccano tutti gli spazi, si gioca con discreta intensità ma latitano le palle gol. Una per parte: Setaro a pochi metri dalla porta manda a lato di poco; Romano con un tiro a giro sfiora il palo della porta flegrea. Nella ripresa Rione Terra più propositivo. Dopo un gol divorato da Calone a pochi passi dalla porta, la partita gira al minuto 17: incursione di Gallo, pallonetto tolto dalla porta con la mano da Iaiunese: rigore ed espulsione. Carandente fa 1-0 dal dischetto. Il Casapesenna trova il pari poco dopo grazie a un colpo di testa di Iammarino. Il Rione Terra con un uomo in più e soprattutto tanta voglia, torna nuovamente avanti al 40’ con Carandente, lesto a ribattere in rete dopo un miracolo del portiere su tiro di Nacerno. Al 49’ la chiude Dragone nel più classico dei contropiede, fissando il punteggio sul 3-1. Mercoledì si torna in campo per il ritorno di Coppa Campania.
POZZUOLI – Non sbaglia l’esordio casalingo il Rione Terra che conquista i tre punti battendo 3-1 un ottimo Casapesenna. Primo tempo molto tattico con le squadre che bloccano tutti gli spazi, si gioca con discreta intensità ma latitano le palle gol. Una per parte: Setaro a pochi metri dalla porta manda a lato di poco; Romano con un tiro a giro sfiora il palo della porta flegrea. Nella ripresa Rione Terra più propositivo. Dopo un gol divorato da Calone a pochi passi dalla porta, la partita gira al minuto 17: incursione di Gallo, pallonetto tolto dalla porta con la mano da Iaiunese: rigore ed espulsione. Carandente fa 1-0 dal dischetto. Il Casapesenna trova il pari poco dopo grazie a un colpo di testa di Iammarino. Il Rione Terra con un uomo in più e soprattutto tanta voglia, torna nuovamente avanti al 40’ con Carandente, lesto a ribattere in rete dopo un miracolo del portiere su tiro di Nacerno. Al 49’ la chiude Dragone nel più classico dei contropiede, fissando il punteggio sul 3-1. Mercoledì si torna in campo per il ritorno di Coppa Campania.