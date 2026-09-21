A Bacoli assemblea pubblica sul nuovo piano spiagge

BACOLI – L’Associazione “Il Pappice” terrà un incontro pubblico su “Il Nuovo Piano Spiagge e il Futuro di Bacoli”. «Durante l’assemblea sarà spiegato – fanno sapere gli organizzatori – con mappe e tabelle alla mano il nuovo “Piano Spiagge” riscritto dall’Amministrazione Comunale perché sbagliato. Un Piano “con il 90 % di fesserie e meno del 20 % di spiagge libere”. Ridiamo la parola ai cittadini». L’appuntamento è domenica 27 settembre alle ore 10.30 nella Villa di Bacoli (Monumento ai Caduti).