POZZUOLI/ Folle inseguimento a Toiano: dopo l’arresto il 41enne torna in libertà

POZZUOLI – E’ stato scarcerato dopo 48 ore D.M.A., il 48enne di Napoli arrestato venerdì sera a seguito di un lungo inseguimento dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. In sede di convalida, il GIP di Napoli nella giornata di oggi ha accolto la richiesta dell’avvocato Elena Mele, che ha dimostrato l’insussistenza delle esigenze di custodia intramuraria e l’adeguatezza dei domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione. Inoltre, sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, ha disposto approfondimenti investigativi in merito alla denuncia di furto del veicolo oggetto di contestazione per ricettazione.

L’ARRESTO – Il 41enne venerdì scorso non si era fermato all’alt imposto dai carabinieri a Monteruscello, imboccando la Strada Statale 7 Quater in direzione Napoli per poi prendere l’uscita direzione Pozzuoli facendo, improvvisamente, un contromano su via Domitiana per poi entrare nel Rione Toiano. Durante l’inseguimento a folle velocità per le strade del quartiere, il 41enne – che era alla guida di una Mitsubishi in compagnia di altre due persone – ha tamponato la “macchina civetta” dei militari.