Canoa polo, l’Italia vince i mondiali: tre atleti di Bacoli sul tetto del mondo

BACOLI – Dopo 10 anni di lunga attesa, l’Italia è di nuovo sul tetto del mondo e festeggia il trionfo ai Mondiali maschili 2026 di canoa polo. E a festeggiare il titolo iridato sono anche tre bacolesi del Canoa Club Napoli: Alessandro Schiano, Fabrizio Massa e Giuseppe Ruggiero. Nella rassegna iridata svoltasi a Duisburg (Germania) e conclusasi domenica 20 settembre, gli Azzurri hanno sbaragliato la concorrenza di tutti gli avversari, dalla fase a gironi fino alla finale per la medaglia d’oro.

LA FINALE – Nella partita che metteva in palio il titolo di “campioni del mondo”, dopo due tempi supplementari la Nazionale allenata da Luca Bellini ha infatti battuto 4-3 la Germania padrona di casa, con rete decisiva realizzata da Tommaso Gaetano Lampò. Il 3-1 parziale è stato siglato proprio dal “bacolese” Giuseppe Ruggiero. L’Italia ha così interrotto il dominio mondiale della nazionale tedesca, presentatasi a questa edizione con una striscia aperta di tre trionfi mondiali consecutivi: 2018-2022-2024, mentre nel 2020 l’edizione di Roma non fu disputata a causa della Pandemia da Covid-19.