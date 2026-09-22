“Lusingame”: la grande canzone napoletana in chiave varietà al Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli

BACOLI – Musica, ironia e grande tradizione si incontrano sabato 26 settembre, alle ore 20.30, nella suggestiva cornice del Parco Borbonico del Fusaro. “Lusingame”, uno spettacolo di varietà che promette un viaggio emozionante e coinvolgente tra le pagine più belle e amate del repertorio classico napoletano. L’appuntamento rientra nella rassegna “Risonanze flegree a teatro”, promossa dal Comune di Bacoli con l’obiettivo di valorizzare i luoghi simbolo del territorio attraverso la cultura e lo spettacolo dal vivo. La regia è di Emanuele Cangiano, che salirà sul palco insieme a Simone Vitiello e MariaGrazia Scotto. Il trio condurrà il pubblico in un percorso sonoro e teatrale in cui la melodia partenopea si fonde con la leggerezza del varietà, passando dal repertorio di Raffaele Viviani ad arrivare a Eduardo De Crescenzo, ma anche brani di Nino Taranto: è proprio la sua “Lusingame” da cui prende il nome lo spettacolo. Ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è prodotto da Cantiere Teatrale Flegreo/En Art, con il sostegno dell’Istituto San Marco Pozzuoli. Cittadini, appassionati e visitatori avranno l’occasione di vivere come comunità, una serata all’insegna dell’arte in uno dei siti più affascinanti dei Campi Flegrei.