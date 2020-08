POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole dalle 9 alle 18 di oggi con particolare riferimento alla fascia costiera. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare e di prestare attenzione al verde pubblico, alle strutture mobili e alle banchine. Si ricorda che il codice colore (in questo caso verde) si riferisce esclusivamente al rischio idrogeologico da piogge e temporali (che è appunto assente) e non ai fenomeni connessi ai venti e al moto ondoso per i quali invece vige l’allerta meteo.