Vasto incendio sulla fascia costiera: evacuate abitazioni e RSA

GIUGLIANO – Da ore un vasto incendio sta terrorizzando le famiglie residenti a Lago Patria. In fiamme alcuni campi agricoli di via Staffetta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il rogo, divampato da una carcassa d’auto, ha lambito alcune abitazioni e una casa per anziani. Sono circa 20 le persone che sono state costrette ad evacuare. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Fumo e ceneri padroneggiano sulla fascia costiera di Giugliano.