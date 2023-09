Follia a Quarto, litiga con la vicina di casa e le dà fuoco: 53enne arrestato per tentato omicidio

QUARTO – Storie di ordinaria follia. Sono le 12 a Quarto quando, in via Alcide De Gasperi, un uomo nel cortile del suo condominio versa della benzina addosso alla sua vicina di casa e le dà fuoco. Alla base di questo insano gesto sembrano esserci screzi legati a questioni di parcheggio di autovetture. In questi minuti forze dell’ordine, vigili del fuoco e 118 sono sul posto. La donna di 48 anni è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, a Napoli. Ha riportato ustioni diffuse sul corpo per più del 50 per cento.

L’ARRESTO – I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio, 53enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo poco prima, e per motivi che sembrano ricondurre a dissidi condominiali, al termine di una lite, avrebbe cosparso di liquido infiammabile la 48enne e poi la sua auto, appiccando un incendio con un accendino. L’arrestato è in caserma.