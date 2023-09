CALCIO/ Rione Terra Sibilla premiato per la vittoria dei play off di Promozione

POZZUOLI – Una coppa e i complimenti dei rappresentanti della FIGC-LND per la vittoria dei play off che sono valsi la storica promozione nel campionato di Eccellenza. E’ tornata carica di soddisfazione la delegazione del Rione Terra Sibilla, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal presidente del Comitato della Campania, Carmine Zingarelli. Il premio è stato consegnato nelle mani del presidente Sergio Di Bonito, durante la presentazione dei calendari per stagione che è pronta a partire. «Un riconoscimento da condividere con tutti coloro che hanno fatto parte, in qualsiasi ruolo, di questa società, ai quali va il nostro ringraziamento. Ci cimenteremo in questa stagione in questa nuova avventura, ma senza dimenticare il passato.» ha detto il patron del Rione Terra Sibilla, squadra che unisce le città di Pozzuoli e Bacoli e che quest’anno, alla sua prima esperienza in Eccellenza, punta a una salvezza tranquilla per consolidarsi nella categoria.