POZZUOLI/ Ztl in via Serapide, caos e vie di fuga bloccate 5 consiglieri protestano: «Scelta scellerata, va subito abolita»

POZZUOLI – Una proposta al consiglio comunale per abolire la ZTL di via Serapide e ripristinare il passaggio delle auto solo in determinate fasce orarie. È quanto hanno avanzato questa mattina cinque consiglieri di opposizione, anche alla luce del pericolo sismico e della necessità di avere vie di fuga. Tutto nasce dopo l’attivazione del varco in via Serapide che da giorni sta paralizzando il traffico veicolare nel centro storico di Pozzuoli.

LA RICHIESTA – «Nell’ultimo mese, la scelta scellerata dell’Amministrazione di chiudere Via Serapide al traffico veicolare ha generato numerosi disagi e lunghe code di traffico. Una scelta insensata e in assoluta controtendenza con la necessità di lasciar libere le strade come via di fuga, soprattutto nel corso di una piena crisi bradisismica, come quella che vive la nostra città. – fanno sapere i consiglieri Marzia Del Vaglio, Guido Iasiello, Paolo Ismeno, Angelo Lucignano e Gianluca Sebastiano – Certo, sarebbe meraviglioso un futuro “auto-free” nel centro storico. Peccato che questa Amministrazione abbia scelto di raggiungerlo con interventi “spot” sostenuti da mere esigenze di consenso, senza alcuna visione complessiva. Per tale ragione, abbiamo proposto al Consiglio Comunale di impegnarsi celermente a ripristinare la precedente ordinanza sindacale, che prevedeva la chiusura al pubblico di Via Serapide esclusivamente dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 23:00. Una proposta concreta, semplice, che speriamo possa trovare accoglimento da parte di tutti coloro che fondano la propria azione – almeno – sull’antico buon senso».