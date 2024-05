SOS ANIMALI/ Gattini salvati a Pozzuoli, ne sono quattro: chi vuole adottarli?

POZZUOLI – 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2……Gattini ai quali i volontari dell’Oipa hanno salvato la vita. Allattati da un angelo blu con amore e passione, ora sono svezzati e pronti per andare a casa. 4 gattini, 3 maschi ed una femmina( ultima foto),tutti a pelo semi-lungo, hanno circa 2 mesi. Socializzati, buoni e coccoloni. Si affidano sverminati, spulciati e con il primo vaccino, dopo questionario conoscitivo pre e post affido. Per info adozione contattare Meri tramite WhatsApp al 3314792747 oppure Enza (WhatsApp) al 3396506432. Sede Oipa Napoli dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Telefono: 08119715572.