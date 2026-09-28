Variazione urgente di bilancio: a Pozzuoli convocato nuovo consiglio comunale

POZZUOLI – Convocato un nuovo consiglio comunale a Pozzuoli dopo quello di questa mattina, durante il quale è stato approvato il “Differimento del termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle entrate comunali e modifica dell’art. 4 comma 1 del Regolamento per la introduzione e per la disciplina della definizione agevolata delle entrate comunali.” La nuova assise è prevista per lunedì 5 ottobre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze “Nino Gentile” al Rione Toiano. All’ordine del giorno ci sono la “variazione urgente di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – Ratifica Delibera di Giunta n. 151 del 22/09/2026” e nove debiti fuori bilancio.