Nell’Oasi Montenuovo di Pozzuoli letture e narrazione dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Nell’ambito del progetto “Pagine libere: un viaggio tra libri e cultura”, domani (martedì 29 settembre) dalle ore 16.30, il Comune di Pozzuoli in collaborazione con l’ Associazione Aporema E.T.S., invita la cittadinanza all’evento “La Soglia dei Luoghi – memoria, resilienza e nuove letture del territorio” all’oasi naturalistica del Monte Nuovo, per trasformare la memoria di chi abita i Campi Flegrei in una lettura condivisa del territorio. L’architetto Maria Caputi accompagnerà i partecipanti attraverso letture e una narrazione dei Campi Flegrei, anche con l’app Campi Flegrei in Tour. Seguirà un laboratorio creativo in cui ciascuno potrà lasciare la propria traccia: una fotografia, una parola, una cartolina, una pagina o un breve racconto. Tutti gli elaborati diventeranno parte di un libro scritto dalla comunità, custodito nella teca di Book Crossing all’ingresso del Monte Nuovo, nell’ambito del percorso “Pagine Libere” e della Biblioteca civica “R. Artigliere”.