Da Elly Schlein sostegno a Manzoni e alla città di Pozzuoli «Siamo con voi»

POZZUOLI – Ha incassato sostegno, fiducia e la promessa che il PD sarà sempre accanto alla popolazione colpita dal bradisismo Gigi Manzoni, che ieri ha incontrato Elly Schlein la Festa dell’Unità, a Portici. «Andate avanti, noi siamo dalla vostra parte e metteremo in campo ogni azione per salvaguardare i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei» È stato in sintesi il messaggio della segretaria dem che ha garantito massimo impegno sul nuovo decreto annunciato dal ministro Musumeci. «Servono più risorse» ha detto Schlein che ha ribadito la necessità di «stabilizzare il personale dei Comuni perché da soli non possono farcela ad affrontare tutto ciò che serve per mettere in sicurezza i territori».

IL SOSTEGNO – «Ho incontrato Elly Schlein, che ha ribadito con fermezza il pieno appoggio del partito, e ho sentito la vicinanza delle tante persone presenti. È un sostegno che dà forza alla nostra comunità e ci dice che dobbiamo continuare su questa strada, insieme. – ha detto Manzoni che ha rilanciato – Questa è una battaglia nazionale che non riguarda sono noi puteolani, perché ogni cittadino ha il diritto di vivere in sicurezza il proprio territorio».