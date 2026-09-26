«No alla delocalizzazione di Pozzuoli» in centinaia in corteo a Bagnoli – LE FOTO

POZZUOLI – «No alla delocalizzazione e allo svuotamento della città di Pozzuoli». In centinaia questa mattina si sono uniti al corteo organizzato dalla rete “No America’s Cup” partito dalla stazione della cumana di Dazio. Insieme agli attivisti di “Pozzuoli Esiste Ancora” erano presenti gli sfollati dei rioni Artiaco, Cappuccini e Solfatara, commercianti, rappresentanti di associazioni e comitati territoriali. “Abbiamo manifestato insieme a tanti cittadini di Pozzuoli, in particolar modo con gli sfollati dei rioni popolari, per affermare che nei Campi Flegrei la lotta deve essere unica. Pozzuoli e Bagnoli sono accomunate dal rischio che politiche sbagliate di svuotamento e di delocalizzazione dei propri cittadini prevalgano su quella che è l’esigenza di rendere questo territorio sicuro e di non disgregare le comunità storiche e, nell’immediato, di individuare delle soluzioni di sistemazione per gli oltre 5mila cittadini che non hanno un tetto dove andare a dormire” hanno fatto sapere gli attivisti della rete “Pozzuoli Esiste Ancora” che al termine del corteo hanno inscenato un’occupazione simbolica davanti alla colmata di Bagnoli dove hanno montato tende da campeggio.

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