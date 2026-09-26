L’America’s Cup illumina Bacoli: una serata di arte, musica e bellezza

BACOLI – Il videomapping e le note dell’ensemble Discantus hanno trasformato ieri la Casina Vanvitelliana in uno spettacolo di luci e riflessi sul Lago Fusaro. Al Castello di Baia, l’Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella ha incantato il pubblico con il “Notturno sinfonico a Baia”, tra grandi compositori e classici della canzone napoletana. Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ribadito l’obiettivo: “portare i benefici dell’America’s Cup in tutta l’area metropolitana, facendo conoscere il suo straordinario patrimonio ai rappresentanti dei team, alle istituzioni e alle tante autorità presenti. Partire dai Campi Flegrei significa dare un forte segnale di attenzione a una comunità che affronta un momento difficile e continua a costruire il proprio futuro.” Due eventi gratuiti, tanti cittadini e il concerto sold out: il programma “Napoli verso l’America’s Cup”, promosso da Città Metropolitana e Comune di Napoli, valorizza le bellezze del territorio e le porta sulla scena internazionale.