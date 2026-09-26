Controlli anti movida selvaggia a Pozzuoli: identificati 42 minori, molti sanzioni su moto senza casco o in auto a forte velocità

POZZUOLI – Serata di controlli ieri nelle zone calde della movida di Pozzuoli, in particolare ad Arco Felice e Largo palazzine. In strada, mediante sei posti di controllo, i poliziotti del commissariato di Pozzuoli e gli agenti della Polizia Municipale. Il bilancio conta 98 persone identificate, di cui 42 sono minori e 16 quelle sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Ventisei i veicoli, tra auto e moto, sottoposti a verifiche che hanno portato a 11 contravvenzioni, 1 patente ritirata, 1 sequestro, 1 fermo amministrativo. Sanzionati giovani alla guida di moto senza casco e conducenti di auto che giravano a forte velocità a Largo palazzine e Arco Felice.