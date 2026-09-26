La CPO di Pozzuoli offre uno sportello di orientamento per la cittadinanza

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli mette a disposizione della cittadinanza uno Sportello di Orientamento, presso la propria sede, come spazio di informazione e orientamento rivolto a tutte e tutti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento accessibile per chiunque abbia bisogno di informazioni, indicazioni o di essere orientato verso i servizi e le realtà territoriali competenti. La CPO intende così rafforzare il proprio ruolo di presidio sul territorio, favorendo ascolto, inclusione, pari opportunità e accesso alle informazioni, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e alle persone che possono incontrare difficoltà nell’individuare i servizi e i percorsi più adeguati alle proprie esigenze. Lo Sportello rappresenta un ulteriore passo verso una Commissione sempre più vicina alla comunità, capace di intercettare bisogni e problematiche e di costruire, attraverso la rete con i servizi e le realtà del territorio, possibili percorsi di orientamento e supporto.

GLI ORARI – Lunedì 28/09: dalle 10:00 alle 13:00; Martedì 29/09: dalle 16:00 alle 19:00; Giovedì 01/10: dalle 10:00 alle 13:00