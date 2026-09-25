«Basta soldi ai grandi eventi: priorità alle necessità dei cittadini» i giovani Verdi e di Sinistra a sostegno degli sfollati di Pozzuoli

POZZUOLI – La casa non si lascia al libero mercato: requisire, calmierare ed accogliere. È questa la strada indicata dalle giovani e dai giovani di Alleanza Verdi e Sinistra – Giovani Europeisti Verdi (GEV) e Unione Giovani di Sinistra (UGS) – della Campania per affrontare la crisi dei Campi Flegrei, dove ci sono più di cinquemila persone sgomberate. «Chi è costretto ad abbandonare temporaneamente la propria casa deve essere messo nelle condizioni di tornare nella propria abitazione», dichiara Francesca Fabrizio, Referente Regionale UGS Campania. «È necessario promuovere politiche pubbliche che garantiscano alloggi sicuri ed accessibili, che contrastino la crescita degli affitti e che permettano alla comunità di restare nei Comuni flegrei. Il bradisismo è un fenomeno naturale e non lo si può fermare. Ma che un fenomeno naturale si trasformi in case perse, canoni raddoppiati, comunità disperse e diritti sospesi non è natura: è il risultato di scelte politiche precise, prese e non prese, per decenni. Le scelte, però, si possono e si devono cambiare». Per UGS e GEV Campania è necessario intervenire anche sul mercato immobiliare: requisizione temporanea in uso, con equo indennizzo, degli immobili sfitti dei medi e grandi proprietari e di una quota obbligatoria di posti letto nelle strutture ricettive dell’area, per tutta la durata dell’emergenza; diritto dello sgomberato titolare di CAS a ottenere un contratto a canone concordato; nullità e decadenza da ogni agevolazione fiscale per il proprietario che rifiuta senza giustificato motivo e affitta a prezzo di mercato ad altri.

LE RICHIESTE – «La sicurezza non può diventare un costo che ricade sulle singole famiglie», afferma Paola Ferraioli, co-portavoce dei GEV Campania. «Serve l’adeguamento sismico di tutto l’edificato: pubblico e privato. Contributi al 100% delle spese, non al 70%. Un gap di copertura del 30% significa che la sicurezza resta un bene per chi se la può permettere e un rischio per tutti gli altri. Una veranda non vale più di una vita: le piccole difformità edilizie non devono escludere nessuno». Al centro delle richieste anche la continuità dei servizi essenziali: trasporti, scuole, sanità territoriale, uffici pubblici e presidi di prossimità. Nessuna di queste voci compare in un decreto e nessuna finisce nei bilanci dell’emergenza. Ma tutte insieme decidono se una famiglia resta o se ne va. «Difendere una comunità significa metterla nelle condizioni di continuare a vivere ogni giorno», sottolinea Adriano Maria Guida, co-portavoce dei GEV Campania. «Occorrono servizi funzionanti, tempi certi e piena trasparenza sulle risorse e sugli interventi programmati: senza dati pubblici non c’è controllo democratico».

Due velocità sullo stesso golfo: per la Coppa America del 2027 i tempi si possono comprimere ed i soldi si possono trovare; per i cittadini dei Campi Flegrei, invece, i contributi possono coprire solo il 70% e i fondi vanno distribuiti fino al 2029. Chiediamo quindi che il Governo e il Comune di Napoli rendano pubblico l’impatto della Coppa America sul mercato delle locazioni nell’area flegrea e occidentale; che nessun ulteriore stanziamento per l’evento sia approvato senza un impegno finanziario almeno equivalente e verificabile sul bradisismo.

LEGGE SPECIALE – UGS e GEV Campania chiedono infine una Legge Speciale per i Campi Flegrei, costruita con il coinvolgimento diretto di comitati, associazioni, lavoratori, cittadini e giovani del territorio. «Facciamo nostre, integralmente, le proposte di modifica al decreto-legge 144/2026 elaborate dalla delegazione cittadina e consegnate al Governo, già bocciate in commissione. Chiediamo che quelle richieste – tutte, non le più comode – entrino nella legge di conversione entro il 6 ottobre e siano la base della Legge Speciale per i Campi Flegrei. La priorità è garantire alle persone la possibilità di restare nei Campi Flegrei, in sicurezza e senza essere costrette ad abbandonare casa, lavoro e comunità», concludono Fabrizio, Ferraioli e Guida.