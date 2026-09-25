«Non c’è tempo da perdere» a Pozzuoli parte la mobilitazione : comitati, cittadini e sindaci in corteo a Roma

POZZUOLI – «Dopo la bocciatura degli emendamenti al decreto dell’8 agosto per volontà del governo e della sua maggioranza parlamentare non abbiamo alternative: continuare a lottare e mobilitare tutta Pozzuoli e tutta l’area flegrea.» E’ quanto fa sapere con una nota la rete “Pozzuoli Esiste Ancora” «Non solo i comitati e le associazioni, non solo chi in questi mesi ha già combattuto. Tutti. La città deve scendere in piazza e chiediamo a ogni livello di sostenere la mobilitazione degli abitanti flegrei: comitati, associazioni, sindacati, sindaci. Il governo ha annunciato nuove misure, probabilmente un nuovo decreto, “di intesa con la Regione Campania”. Vogliamo che siano inserite tutte le proposte già avanzate e ci opporremo a ulteriori politiche sbagliate che guardano alla delocalizzazione e alla sostituzione sociale come unico orizzonte per la comunità flegrea. Dobbiamo costruire una piattaforma comune aperta a tutte le realtà della città e unirci sulle richieste da portare a Roma con una manifestazione sotto i palazzi delle Istituzioni nazionali. Per noi gli obiettivi essenziali restano la sistemazione degli oltre 5000 sfollati, l’adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati, il sostegno ad attività economiche e ai lavoratori, la difesa dei servizi pubblici. Noi vogliamo parlare di città e del territorio, per questo proponiamo di mettere da parte, striscioni, bandiere e appartenenze. Tutti insieme, dietro un’unica voce: “Campi Flegrei uniti nella lotta”»