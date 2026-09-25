Close
Pozzuoli Primo Piano

Il sindaco di Pozzuoli diserta l’America’s Cup «In segno di rispetto verso gli sfollati»

Il sindaco di Pozzuoli diserta l’America’s Cup «In segno di rispetto verso gli sfollati»
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato25 Settembre 2026

POZZUOLI – Manzoni questa sera non parteciperà all’evento dell’America’s Cup in programma a Bacoli. La defezione è stata annunciata ieri direttamente dal sindaco di Pozzuoli che ha invece confermato la sua presenza per oggi e domani alla festa dell’Unità a Portici dove incontrerà i vertici del PD tra cui la segreteria Elly Schlein a cui chiederà ulteriore sostegno sul tema bradisismo «Non parteciperò agli eventi dell’America’s Cup in segno di rispetto verso gli sfollati e l’intera città di Pozzuoli colpiti dal grave sisma del 31 luglio scorso – ha detto Manzoni – L’evento di questa sera originariamente era stato organizzato a via Napoli ma sarebbe stato irrispettoso per i tanti che ancora vivono sul lungomare e fuori dalle loro case. Parteciperò invece alla Festa dell’Unità per portare la voce della nostra città ai vertici regionali e nazionali del Partito Democratico a cui chiederò ulteriore sostegno per Pozzuoli e i suoi abitanti».

Articolo precedente