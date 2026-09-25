Il sindaco di Pozzuoli diserta l’America’s Cup «In segno di rispetto verso gli sfollati»

POZZUOLI – Manzoni questa sera non parteciperà all’evento dell’America’s Cup in programma a Bacoli. La defezione è stata annunciata ieri direttamente dal sindaco di Pozzuoli che ha invece confermato la sua presenza per oggi e domani alla festa dell’Unità a Portici dove incontrerà i vertici del PD tra cui la segreteria Elly Schlein a cui chiederà ulteriore sostegno sul tema bradisismo «Non parteciperò agli eventi dell’America’s Cup in segno di rispetto verso gli sfollati e l’intera città di Pozzuoli colpiti dal grave sisma del 31 luglio scorso – ha detto Manzoni – L’evento di questa sera originariamente era stato organizzato a via Napoli ma sarebbe stato irrispettoso per i tanti che ancora vivono sul lungomare e fuori dalle loro case. Parteciperò invece alla Festa dell’Unità per portare la voce della nostra città ai vertici regionali e nazionali del Partito Democratico a cui chiederò ulteriore sostegno per Pozzuoli e i suoi abitanti».