A Bacoli si presenta “Fogli liberi. Il peso delle parole” romanzo di Lucia Falanga

BACOLI – Sabato 26 settembre 2026, alle ore 18:00, presso il Palazzo dell’Ostrichina nel Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, si terrà la presentazione del volume “Fogli liberi. Il peso delle parole” di Lucia Falanga, pubblicato dalla casa editrice La Valle del Tempo.

L’incontro, organizzato con il patrocinio morale del Comune di Bacoli, esplorerà i temi portanti del testo. Il programma prevede in apertura i saluti del Vicesindaco di Bacoli, Mauro Cucco. Insieme all’autrice interverranno Umberto Milazzo e Mario Rovinello, che guideranno il pubblico alla scoperta delle tematiche centrali del libro, incentrato sulla forza evocativa, la responsabilità ed il “peso” profondo che le parole esercitano nella nostra quotidianità e nella memoria collettiva.

LA BIOGRAFIA – Autrice attenta alle dinamiche dell’anima e ai risvolti psicologici ed emotivi delle relazioni umane. Da sempre legata al mondo della parola scritta come strumento di indagine interiore e di espressione dell’inespresso, con il volume “Fogli liberi. Il peso delle parole”, debutta nel panorama letterario contemporaneo.

L’evento è aperto al pubblico e agli operatori dell’informazione.