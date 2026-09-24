Nuovo decreto, il sindaco di Pozzuoli «Lo accogliamo con favore, ma non c’è più spazio per i rinvii»

POZZUOLI – «Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro Nello Musumeci sulla stesura di un nuovo decreto in tempi rapidi, ma non abbasseremo la guardia e la settimana prossima saremo a Roma insieme ai cittadini. Sono già passati quasi due mesi dalla scossa del 31 luglio, ci sono oltre 5 mila persone in strada e a quelle persone dobbiamo dare risposte immediate. Siamo felici che anche il Governo e il Ministro si siano finalmente convinti della bontà della nostra visione e di quello che diciamo da anni, ma ora servono i fatti. Da sempre sosteniamo, in ogni sede istituzionale, che per i Campi Flegrei non serve la logica dell’emergenza o dei tamponamenti temporanei, ma una norma di ampio respiro e di lungo periodo. Non credevamo dovesse essere necessario alzare i toni del dibattito, ma alla fine lo è stato e si è arrivati a posizioni condivise». Così il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, commenta l’annuncio del Ministro per la Protezione Civile in merito alla preparazione di un provvedimento decennale per il bradisismo e la sicurezza del territorio flegreo.

LA SODDISFAZIONE – «Le parole del Ministro confermano, di fatto, tutti i punti centrali che l’Amministrazione comunale, d’accordo con la Regione, i Comuni e i Comitati cittadini, ha sempre posto sul tavolo delle trattative, a partire dal superamento dell’emergenza. Musumeci ha dichiarato di aver avviato il lavoro su un ‘provvedimento decennale capace di affrontare ciò che l’emergenza non può risolvere’. Parole che ricalcano esattamente le nostre richieste e che mettono, per voce del governo, la parola fine allo stato di emergenza. Nel nuovo decreto, annunciano, ci sarà anche la messa in sicurezza e riparazione degli immobili, con interventi per la riduzione della vulnerabilità degli edifici e la riparazione di quelli inagibili. Anche questo punto coincide con l’impostazione degli emendamenti proposti dal territorio, come il contributo da 30 mila euro per il rientro rapido in casa, per quasi la metà degli sfollati, e l’innalzamento della copertura CARTIS al 100%. Inoltre c’è la volontà di velocizzare le opere sulle infrastrutture strategiche e le vie di fuga. Lo avevamo detto e anche qui abbiamo avuto ragione. Duplicare i commissari non sarebbe servito, ora si acceleri per la realizzazione delle opere che attendiamo da anni. Musumeci, in definitiva, ha dichiarato che serve un provvedimento capace di riordinare l’esistente e fare prevenzione strutturale – prosegue il Sindaco Manzoni – È questo il mantra che ripetiamo da anni e che finalmente trova accoglimento. E’ servito l’approccio istituzionale, ma è servito anche cambiare dichiarandoci pronti alle barricate. Ora però non c’è più spazio per i rinvii, si deve andare avanti in modo rapido e spedito. La nostra attenzione resta altissima. Continueremo a vigilare giorno per giorno affinché l’intero pacchetto di emendamenti presentato – dal CAS al contributo per gli affitti, fino alla stabilizzazione del personale straordinario – confluisca integralmente e in tempi rapidi nel nuovo testo di legge. I cittadini dei Campi Flegrei non possono più aspettare», conclude il primo cittadino.