Decreto Campi Flegrei, ipotesi maxi emendamento dalla Premier Meloni
POZZUOLI – Il colpo di scena potrebbe arrivare oggi, quando alla Camera dei Deputati si discuterà della conversione in legge del decreto Campi Flegrei. La discussione avrà inizio per le 18 a cui seguirà, non prima delle 19.30, la votazione. Dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti arrivata ieri, però, oggi potrebbe arrivare il colpo di coda da parte del Governo pronto a presentare un maxi emendamento che conterrebbe, in grossa parte, le richieste bocciate dalla Commissione Bilancio e Ambiente.