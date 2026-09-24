«Per l’America’s Cup piovono soldi. A Pozzuoli cosa dobbiamo aspettare?» Indetta nuova manifestazione

POZZUOLI – «Mentre si corre per arrivare pronti a un grande evento, a Pozzuoli ci sono oltre 5.000 sfollati che aspettano di poter tornare a casa. Ci sono lavoratori, commercianti e attività che continuano a resistere, spesso senza il sostegno necessario. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce. Pozzuoli Esiste Ancora invita tutti i cittadini dei Campi Flegrei a partecipare.» E’ quanto fa sapere la rete “Pozzuoli Esiste Ancora” che ha indetto una manifestazione per sabato 26 settembre, alle ore 10, presso la fermata della Cumana al Dazio.