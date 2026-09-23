Bradisismo, bocciati tutti gli emendamenti al decreto Campi Flegrei «Il Governo ci odia»

POZZUOLI – Bocciati tutti gli emendamenti al decreto Campi Flegrei. La notizia arriva questa sera da Roma, al termine delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera. «Siamo completamente insoddisfatti. Il decreto legge PA e protezione civile fa acqua da tutte le parti eppure è rimasto bloccato. Soprattutto nel pacchetto di emendamenti sui Campi Flegrei. Dietro una finta scusa di interlocuzione con l’amministrazione regionale, si è giunti invece al punto in cui la maggioranza ha votato solo alcuni dei propri emendamenti. Sono rimasti completamente sordi alle modifiche proposte dalle opposizioni. E questo è un modo di fare inaccettabile. Su tutto il resto del provvedimento, dietro la maschera della interlocuzione sui Campi Flegrei, hanno cercato di prendere tempo per portare a casa delle marchette con emendamenti mirati a loro interessi territoriali, lasciando fuori invece i veri problemi sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, o sui comuni. Praticamente è stato tutto cassato facendoci credere che il tempo che si sono presi era relativo all’accordo sui campi flegrei, quando invece non hanno lavorato su nulla perché sui Campi Flegrei il testo è rimasto uguale a quello del decreto legge originario. Tutte le proposte migliorative sono rimaste inascoltate, incluse quelle della maggioranza. Un decreto bloccato che non aiuta nemmeno chi ci convive col bradisismo. Solo una mancia ai capetti di turno» hanno affermato in una dichiarazione congiunta i parlamentari M5S nelle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera. Più duro il deputato puteolano del M5S Antonio Caso «Il Governo odia i Campi Flegrei. Quanto è accaduto è assurdo. Sono da poco terminati i lavori di Commissione. Il Governo ha deciso di bocciare tutti gli emendamenti, anche quelli della stessa maggioranza.»