Nuovi medici in arrivo all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è concluso con successo il concorso per medici di Medicina d’Emergenza-Urgenza destinati ai Pronto Soccorso di Frattamaggiore, Giugliano, Pozzuoli e Ischia: tutti e 20 i medici risultati idonei saranno assunti a tempo indeterminato. Una squadra giovane (in maggioranza under 30 e con 12 donne) che porta nuove energie per potenziare l’assistenza nei punti di primo intervento sul territorio. Le parole del Direttore Generale, Monica Vanni: «Siamo felici dell’attenzione dimostrata dai giovani medici per l’area dell’emergenza-urgenza. È importante che il territorio torni attrattivo: questa graduatoria ci consentirà di colmare i buchi in organico e fornire risposte sempre più efficaci in tempi ragionevoli ai cittadini. L’Azienda sta investendo con decisione sulla medicina d’urgenza: per la prima volta in Campania a capo di un Dipartimento di Emergenza ed Area Critica vi è un urgentista, il Dottor Fabio Giuliano Numis».