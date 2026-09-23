A Quarto musica, solidarietà e buon cibo: Casa Mehari ospita la serata di raccolta fondi

QUARTO – Musica d’autore, convivialità e impegno sociale si incontrano mercoledì 24 settembre a Casa Mehari, bene confiscato alla criminalità organizzata e di proprietà del Comune di Quarto, per una speciale serata di raccolta fondi a sostegno delle attività associative. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 19:30 con l’apertura dello street food, per poi lasciare spazio, alle ore 20:30, alle emozioni della grande musica live con l’esibizione di una official tribute band dei Negramaro. L’iniziativa è organizzata da La Bottega dei Semplici Pensieri ODV ONLUS in collaborazione con La Quercia Rossa, Unionsound Agency Division e JaM For Live Music Band Management, e gode del patrocinio e della sinergia di numerose realtà del territorio e partner enogastronomici locali che supportano l’evento. L’ingresso prevede una donazione minima che comprende un menù dedicato. Un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza per unire il piacere della buona cucina e della musica dal vivo a un concreto gesto di solidarietà e valorizzazione dei beni comuni.