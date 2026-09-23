Campi Flegrei, Nappi (Lega): la Regione continua a voltare le spalle agli sfollati

POZZUOLI – «Quando c’è da finanziare sagre e progetti dagli iter opachi come quello dei tirocini destinati ai disoccupati e agli inoccupati di lunga durata di Napoli, la Regione è sempre pronta ad allargare i cordoni della borsa. Nel frattempo, però, volta le spalle agli sfollati dei Campi Flegrei che anche oggi sono scesi in piazza perché dopo due mesi dal terremoto continuano ad essere lasciati da soli, senza la possibilità di poter rientrare nelle loro case e senza alcuna certezza sul proprio futuro. Da un lato gli sprechi milionari, dall’altro contributi da elemosina per i cittadini veramente in difficoltà. Una sola parola per gli inquilini di Palazzo Santa Lucia: vergogna». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.