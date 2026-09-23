Droga nascosta nel cofano del motore: carabinieri arrestano 42enne a Quarto

QUARTO – Aveva nascosto nove dosi di cocaina in una scatola metallica collocata all’interno del vano motore della sua auto. Un escamotage che però non è servito davanti al fiuto dei carabinieri che lo hanno scoperto e arrestato. E’ accaduto nella notte in via Santa Maria a Quarto, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato B.A., 42 anni, residente nella cittadina flegrea. A lui sono arrivati durante un pattugliamento del territorio. Insieme alla droga è stata trovata anche una somma in denaro di circa 250 euro. Il 42enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è finito ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.