Terno al lotto a Quarto: vinti 22.500 euro

QUARTO – Esulta la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 22 settembre, tra le vincite più alte, sono andati complessivamente alla regione 44.160 euro. In Via Masullo a Quarto, in provincia di Napoli, un terno vale 22.500 euro. Invece presso il punto vendita in Via Anfiteatro a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù valgono 21.660 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,6 milioni di euro, per un totale di 885,2 milioni di euro da inizio 2026.