Sfugge all’arresto per atti persecutori, 53enne si nascondeva in un hotel

GIUGLIANO – Lo scorso 12 settembre era sfuggito all’arresto e da allora aveva fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano non avevano mai smesso di cercarlo, troppo pericoloso per l’ex compagna. Siamo a Giugliano in Campania, è il 12 settembre e i carabinieri si presentano nell’abitazione di un 53enne del posto. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e violazione di domicilio aggravati, commessi tra luglio e settembre in danno dell’ex compagna. Deve – su disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura – essere portato in carcere ma si rende irreperibile. I carabinieri organizzano un monitoraggio costante e discreto sulla vittima per proteggerla. L’uomo più volte l’aveva pedinata e minacciato di ucciderla. Le ricerche del 53enne terminano stanotte. Siamo a Casoria e i carabinieri fanno irruzione in un hotel. L’uomo aveva fornito false generalità ma questo non è bastato per sfuggire all’arresto. Il 53enne è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria