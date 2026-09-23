Pozzuoli: dopo i danni del bradisismo riapre il Centro Medico Sociale della Caritas

POZZUOLI – Un segno concreto di speranza per il territorio di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Venerdì 25 settembre, alle ore 18:00, la Caritas diocesana di Pozzuoli riaprirà il Centro Medico Sociale “diacono Pasquale Grottola”, situato nel complesso del Villaggio del Fanciullo in via Campi Flegrei 12. All’incontro inaugurale interverranno: monsignor Carlo Villano vescovo di Pozzuoli e di Ischia, l’ingegner Luigi Manzoni sindaco di Pozzuoli e padre Giuseppe Carulli direttore della Caritas diocesana di Pozzuoli. “L’iniziativa – dichiara padre Giuseppe Carulli – rappresenta una risposta fondamentale alle fragilità del territorio, offrendo servizi sanitari di prossimità a chi vive in condizioni di disagio economico e sociale. Anche il nostro Centro ha subito danni in seguito agli eventi del 31 luglio scorso. Fortunatamente si è trattato di danni lievi e siamo riusciti in tempi rapidi a mettere in sicurezza la struttura. La riapertura è un gesto di resilienza in un periodo difficile per Pozzuoli. Con il Centro Medico Sociale continuiamo una storia lunga oltre trent’anni di servizio alla comunità indigente”. Il Centro Medico Sociale mette a disposizione della cittadinanza indigente studi medici specialistici, l’ambulatorio odontoiatrico in collaborazione con l’ACISMOM e il dispensario “Farmaco Solidale”. Tutti i servizi saranno interamente gratuiti e resi possibili grazie all’ impegno e alla dedizione dei medici volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo e la propria professionalità alla comunità.