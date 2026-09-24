Il cuore nelle mani dell’Intelligenza artificiale: i cardiologi diventeranno davvero superflui?

a cura del dottor Gerolamo Sibilio

Per oltre vent’anni, milioni di persone hanno affidato i propri dubbi sulla salute al “dottor Google”. Un’enorme biblioteca digitale, capace di indicarci dove cercare, ma non sempre di aiutarci a capire. Oggi qualcosa è cambiato. Con ChatGPT, Gemini, Claude e altre piattaforme, non ci limitiamo più a cercare informazioni: dialoghiamo con un’intelligenza artificiale (IA) che spiega e restituisce risposte semplici e comprensibili. Diffusasi su larga scala dal 2022, l’IA sta aprendo nuove prospettive anche in Medicina, con potenzialità che potrebbero modificare profondamente il modo di prevenire, diagnosticare e curare le malattie.

Dal “dottor Google” al cardiologo virtuale: cosa cambia? Google ci indica dove cercare. L’IA può analizzare enormi quantità di dati in pochi secondi, confrontandoli con milioni di casi clinici già studiati. Un’attività che richiederebbe parecchie ore di lavoro umano. E’ il sogno di quando ero studente: “una memoria enciclopedica con una grande capacità di collegamenti”. È questa la vera novità: non soltanto trovare informazioni, ma trasformarle in una interpretazione. Una rivoluzione che ha già raggiunto moltissimi utenti, sempre più inclini a interrogare assistenti virtuali per ottenere risposte ai propri dubbi di salute.

Il cuore sotto la lente dell’IA: diagnosi precoci e prevenzione su misura In Cardiologia, l’IA non è più soltanto una promessa. È già entrata nella pratica clinica, dagli elettrocardiografi ai dispositivi indossabili fino alle piattaforme di telemedicina. Gli algoritmi possono analizzare elettrocardiogrammi (ECG) ed ecocardiogrammi, riconoscendo segnali e alterazioni difficili da individuare, associati talora allo sviluppo futuro di patologie, come la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco.

Un semplice ECG potrebbe così contenere informazioni che l’occhio umano, da solo, non riesce a cogliere. Anche TAC e risonanza magnetica stanno beneficiando di questa tecnologia. Nella TAC coronarica, l’IA può contribuire all’analisi delle stenosi, alla valutazione delle conseguenze sul flusso sanguigno e alla caratterizzazione delle placche aterosclerotiche. Non è fantascienza: è una nuova possibilità di analisi. Ma individuare una placca a rischio non significa prevedere con certezza chi avrà un infarto. E la prevenzione? Qui la prospettiva è ancora più ambiziosa. Età, pressione arteriosa, colesterolo, diabete, abitudini di vita, esami del sangue e immagini strumentali possono essere analizzati insieme per affinare la stima del rischio cardiovascolare e individuare chi potrebbe beneficiare di interventi precoci e personalizzati. Il cuore non sarà più valutato soltanto quando si ammala, ma sempre più precocemente, per cercare di prevenire la malattia.

L’altra faccia dell’IA: tra promesse e rischi L’IA alimenta grandi aspettative, ma anche timori. Recentemente alcuni ricercatori hanno lanciato l’allarme sui possibili rischi di un’IA sempre più autonoma, sollecitando maggiori garanzie di sicurezza. Sono emerse altresì alcune dichiarazioni catastrofiche, secondo cui un’IA avanzata, sviluppata senza misure di controllo, potrebbe addirittura arrivare a minacciare l’esistenza dell’umanità. Anche il Papa ha messo in guardia dai rischi di un utilizzo incontrollato dell’IA: dalla possibile erosione dei diritti umani, all’ampliamento delle disuguaglianze. Anche In Medicina il pericolo può essere concreto: fidarsi troppo di una macchina che talora può sbagliare. L’IA infatti può generare risposte plausibili, ma inesatte (le cosiddette “allucinazioni dell’IA”). E un algoritmo, che, per quanto sofisticato, può essere condizionato dalla qualità dei dati che esamina. Per questo non basta che una tecnologia funzioni: deve essere sempre controllata e utilizzata responsabilmente. Bloccarne la diffusione in Cardiologia, tuttavia, sarebbe un atteggiamento anacronistico, di ostilità al progresso scientifico. Come è stato efficacemente osservato, sarebbe come «rinunciare a navigare perché non siamo in grado di fermare il vento, le onde e le correnti del mare». Ma lasciarle completamente campo libero sarebbe altrettanto rischioso. La sfida non è fermare l’IA. È imparare a governarla.

Il cardiologo del futuro sarà un algoritmo? Elon Musk ha sostenuto che l’IA potrebbe superare i medici in numerose attività cliniche, ridimensionando il ruolo della formazione medica tradizionale. Sorgono domande inevitabili: l’IA può fare meglio del cardiologo? Sarà un algoritmo a dirci se il nostro cuore è malato? E chi si assumerà la responsabilità di una decisione terapeutica sbagliata? Secondo i più “accesi” sostenitori dell’IA, la rivoluzione in Cardiologia è già iniziata e la sfida è già aperta. A mio parere, tuttavia, l’IA non cancellerà il ruolo del cardiologo. Potrà invece potenziarne le capacità, aiutarlo a interpretare una quantità crescente di informazioni e liberarlo da alcune attività burocratiche ripetitive, con il risultato di un maggiore tempo da dedicare al malato. Una visita non è soltanto un insieme di dati. È ascolto, esperienza, giudizio clinico, conoscenza della persona e delle sue fragilità. Un algoritmo può analizzare un cuore. Il cardiologo deve prendersi cura di chi quel cuore lo porta nel petto. E l’empatia umana è una fondamentale porta di accesso.

In conclusione L’IA può contribuire a diagnosi precoci e a terapie più personalizzate. Può diventare un alleato prezioso per una Cardiologia più efficiente e preventiva. Ma non confondiamo l’intelligenza di una macchina con la capacità di prendersi cura di una persona. Il futuro della Cardiologia non sarà un duello testa a testa tra uomo e macchina. Non una competizione tra “medico o IA” ma un’alleanza tra “medico ed IA“. Il futuro della Cardiologia, ne sono certo, indosserà sempre il camice.