Emendamenti bocciati, la rabbia del sindaco di Pozzuoli «Traditi dal Governo. Ora tutti a Roma»

POZZUOLI – Cresce la rabbia per la bocciatura di tutti gli emendamenti al Decreto Campi Flegrei. Per questo pomeriggio, alle ore 15:00, presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli, in via Tito Livio – Palazzina 7, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni ha indetto una conferenza stampa per illustrare le iniziative che l’Amministrazione comunale intende intraprendere dopo la bocciatura degli emendamenti al Decreto 144 da parte della Commissione Bilancio della Camera.

LA RABBIA – «Il Governo ha deciso di bocciare tutti gli emendamenti presentati per il nostro territorio. Tutti. Compresi quelli proposti dalla sua stessa maggioranza. – ha detto ieri a caldo Manzoni – Lo avevo detto chiaramente: chiunque avesse avuto davvero a cuore i Campi Flegrei doveva approvare integralmente gli emendamenti. Abbiamo visto qual è stata la risposta del governo. Con un presidente del Consiglio che non ha speso una sola parola per questa terra, a parte qualche frase di circostanza il giorno dopo la scossa del 31 luglio. Due anni fa hanno nominato un Commissario che avrebbe dovuto realizzare opere straordinarie. Per settimane ci hanno rassicurato che la nostra voce sarebbe stata ascoltata.

A nulla sono serviti i tavoli tecnici, le riunioni e le ripetute convocazioni in Prefettura. Ai cittadini di Pozzuoli abbiamo chiesto pazienza perché si stava lavorando per trovare la soluzione migliore per puntare al riscatto e alla rinascita. Noi ci abbiamo creduto e non staremo a guardare braccia conserte mentre un popolo viene condannato ingiustamente a essere trasparente.

Ho sempre garantito il massimo rispetto istituzionale, mentre le istituzioni nazionali quel rispetto per la nostra comunità, per Pozzuoli e per i Campi Flegrei non l’hanno avuto. Non rimarremo a guardare , non permetteremo che qualcuno a Roma cancelli il futuro di migliaia di persone. Siamo pronti a tutto pur di difendere Pozzuoli e i Campi Flegrei. Se da Roma non arriveranno risposte, i bus sono pronti: andremo insieme a chiederle. Questa volta i miei concittadini non meritano promesse che il governo non può mantenere. Ora basta.÷