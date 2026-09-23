POZZUOLI/ Nudo sulla spiaggia libera di Lucrino: fermato e denunciato dai carabinieri – LA FOTO

POZZUOLI – In spiaggia come mamma l’ha fatto, noncurante della presenza di donne e minori. Il protagonista è un 45enne che questa mattina ha fatto sgranare gli occhi per l’incredulità ai pochi bagnanti presenti sulla spiaggia libera di Lucrino, accanto al Lido Napoli. In compagnia di una donna e del figlio piccolo di quest’ultima (lei indossava un costume), l’uomo è andato avanti e indietro tra mare e spiaggia tenendo in mostra i genitali. Peccato per lui, però, che la giornata di nudo integrale sia stata interrota dall’intervento dei carabinieri della stazione di Pozzuoli. Allertati da alcuni presenti i militari, dopo averlo invitato a ricomparsi, lo hanno identificato e condotto in caserma dove è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo – residente al nord Italia – si sarebbe giustificato affermando che per lui è normalità prendere il sole completamente nudo.