Bocciati gli emendamenti per i Campi Flegrei «Dal Governo tradimento inaudito»

POZZUOLI – «Quanto accaduto nelle ultime ore alla Camera dei Deputati, con la bocciatura indistinta di tutti gli emendamenti dedicati all’emergenza dei Campi Flegrei, rappresenta un tradimento grave e inaudito verso un intero popolo. Hanno bocciato tutto: le proposte dell’opposizione e perfino quelle presentate dalla loro stessa maggioranza, azzerando mesi di lavoro istituzionale condotto nei tavoli tecnici e in Prefettura insieme ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Napoli e alla Regione Campania». Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, commentando l’esito delle votazioni in commissione sugli emendamenti dedicati alla crisi bradisismica ed emergenziale della zona flegrea. «Siamo di fronte a un segnale devastante: no ai sostegni per le famiglie sfollate, no ai fondi per i lavori sulle abitazioni inagibili, no al ristoro per i commercianti messi in ginocchio, no alle risorse e alle assunzioni nei Comuni per gestire l’emergenza e la messa in sicurezza dei costoni. Una condotta priva di rispetto e di senso delle istituzioni — incalza Borrelli —. Per mesi si sono riempiti la bocca con vertici e passerelle, chiedendo pazienza ai cittadini e rassicurando i sindaci. Alla prova dei fatti, hanno preferito bocciare ogni singola misura concreta, dimostrando che per questa maggioranza la vita di centinaia di migliaia di persone vale zero».

IL SILENZIO – «Le mancate risposte e l’inerzia del Governo Meloni stanno provocando danni persino maggiori delle scosse che continuano ad assillare la comunità. Non staremo a guardare mentre Roma cancella il futuro di Pozzuoli e di tutta l’area flegrea. Se la maggioranza non fa un immediato passo indietro quando il provvedimento arriverà in Aula alla Camera, saremo pronti ad affiancare i sindaci, le amministrazioni locali e i cittadini in qualsiasi mobilitazione, portando la protesta direttamente sotto i palazzi del potere a Roma. I Campi Flegrei pretendono rispetto e risposte immediate: il tempo delle chiacchiere è finito»