Pozzuoli, gli sfollati aumentano ancora: sono 5.384

POZZUOLI – Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli che, secondo l’ultimo bollettino sulla crisi, sono 5.384 a seguito di 813 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti, per un totale di 2.514 nuclei familiari sgomberati (230 sono invece rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 480 persone). Delle 5.384 persone attualmente sgomberate, 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono si trovano in strutture alberghiere, mentre 1.406 non hanno richiesto assistenza al Comune. Sul fronte aiuti, 1.598 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.863 persone, di cui 810 over 65 e 571 con disabilità.