Il sindaco di Pozzuoli annuncia «La prossima settimana tutti a Roma»

POZZUOLI – «La prossima settimana tutti a Roma. È finito il tempo di essere istituzionali» È l’annuncio che arriva dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, durante la conferenza stampa indetta dopo la bocciatura degli emendamenti al Decreto Campi Flegrei «In questi giorni incontrerò i capigruppo consiliari, i comitati e i componenti della mia amministrazione per dare vita a una mobilitazione da parte di una città ferita chs chiede di poter vivere in sicurezza. Ultima speranza? Confido in un nuovo Decreto che metta dentro tutti gli emendamenti bocciati ieri.» *seguiranno aggiornamenti