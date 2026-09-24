Paura a Pozzuoli: perde il controllo dell’auto e si schianta contro la pensilina dei bus

POZZUOLI – Attimi di paura questa sera in via Solfatara dove un’auto è uscita di strada andandosi a schiantare contro una pensilina del bus. Nell’impatto due donne sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito le due donne erano a bordo del veicolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono finite contro la struttura in plexiglas. Fortunatamente, in quegli istanti, non c’erano utenti in attesa dei bus. Nell’impatto sono stati divelti diversi paletti in ferro che delimitano la carreggiata dal marciapiede. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità da parte della conducente.