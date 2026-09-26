Alto impatto a Villaricca e Marano: tre persone denunciate

VILLARICCA – MARANO – Servizio di alto impatto per i Carabinieri della Compagnia di Marano. Ad essere interessati sono i comuni di Marano e Villaricca. Il bilancio conta 59 persone identificate, 36 veicoli controllati, 14 sanzioni al codice della strada elevate e una persona segnata alla Prefettura per uso personale di droga. 3 le persone denunciate. Un 37enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello di 18 centimetri. È stato anche segnalato all’autorità di pubblica sicurezza per il foglio di via dal comune di Villaricca. Un 36enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso 21 grammi circa di hashish pronti per essere venduti. Stesso destino per un 44enne, è stato trovato alla guida del suo motoveicolo sprovvisto di patente di guida. Era recidivo nel biennio.