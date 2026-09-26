America’s Cup: Le Aquile di Pozzuoli in campo con il modulo radio

POZZUOLI – In occasione delle pre-regate dell’America’s Cup, il Raggruppamento Napoli – Le Aquile di Pozzuoli sarà impegnato con il proprio Modulo Radio, attivato dalla SORU – Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile Regione Campania, nell’ambito del dispositivo operativo predisposto per la manifestazione. Il Modulo Radio avrà il compito di garantire il supporto alle comunicazioni operative, assicurando il collegamento tra le squadre presenti sul territorio, i presidi, il MOC – Main Operations Center, l’Unità Mobile di Coordinamento e le diverse componenti impegnate nelle attività di assistenza, sicurezza e gestione delle eventuali emergenze. L’America’s Cup rappresenta infatti un evento di particolare complessità organizzativa, con un importante afflusso di pubblico e la presenza contemporanea di numerosi operatori e strutture operative. All’interno della Villa Comunale sarà allestito il Coordinamento generale (MOC) dotato di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e destinato al coordinamento delle diverse componenti impegnate nel dispositivo, tra cui Forze dell’Ordine, Protezione Civile e 118. In un evento così articolato, le radiocomunicazioni rappresentano un elemento strategico. Una rete radio affidabile consente infatti di mantenere costanti i collegamenti tra le diverse squadre operative e le strutture di coordinamento, favorendo il rapido trasferimento delle informazioni e il coordinamento degli interventi. Il Modulo Radio del Raggruppamento Napoli sarà pertanto impegnato nella predisposizione, gestione e monitoraggio dei collegamenti radio, fornendo supporto al MOC – Main Operations Center e garantendo il collegamento con l’Unità Mobile di Coordinamento, oltre a mantenere le comunicazioni con le squadre operative dislocate sul territorio.

IL COORDINAMENTO – A coordinare il Modulo Radio del Coordinamento Raggruppamento Napoli sarà Paolo Lanzotti, da tempo impegnato nel settore delle radiocomunicazioni applicate alla Protezione Civile. Nel corso della sua attività ha maturato una significativa esperienza nella gestione e nel coordinamento delle comunicazioni radio in occasione di eventi complessi e caratterizzati da una rilevante presenza di pubblico, operando in raccordo con strutture istituzionali, sale operative e volontari. Un’esperienza costruita sul campo, fondata su competenza tecnica, capacità organizzativa e prontezza operativa, che Lanzotti metterà a disposizione del Modulo Radio e dell’intero dispositivo di Protezione Civile impegnato nell’America’s Cup. La partecipazione del Raggruppamento Napoli – Le Aquile di Pozzuoli conferma ancora una volta il valore del volontariato organizzato e delle sue competenze specialistiche, messe a disposizione della collettività in occasione di un appuntamento di rilevanza internazionale. Un impegno che si svolge spesso lontano dai riflettori, ma che rappresenta una componente essenziale della macchina operativa: quando tante persone e tante squadre devono lavorare insieme, una comunicazione efficace può fare la differenza. Il Raggruppamento Napoli rinnova così il proprio impegno al fianco della Protezione Civile della Regione Campania, mettendo a disposizione uomini, mezzi, esperienza e professionalità per contribuire alla sicurezza e alla gestione dell’evento.

America’s Cup: una grande manifestazione internazionale.