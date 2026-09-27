Massacra di botte la moglie: carabinieri sfondano la porta di casa e lo arrestano

MELITO – Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito, arrestato dai carabinieri della locale tenenza. Succede tutto in serata. Da un appartamento del centro cittadino grida strazianti. È una donna che implora aiuto. I militari arrivano in pochi minuti. Inutile bussare, dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse. La porta viene sfondata e i carabinieri bloccano l’anziano prima che l’ennesimo colpo possa uccidere la moglie. In manette, il 63enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l’ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata.