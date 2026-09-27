Vicesindaco di Bacoli va in bermuda alla conferenza stampa

BACOLI – In certe occasioni non basta solo la sostanza, in quanto anche la forma ha una certa importanza. Ed è su questo punto che è scivolato il vicesindaco di Bacoli Mauro Cucco che sabato pomeriggio si è presentato in conferenza stampa in tenuta (quasi) da mare: t-shirt e bermuda. Un abbigliamento che ha lasciato stupiti i presenti, molti dei quali indossavano giacca, cravatta e abiti da cerimonia per un evento culturale di spessore organizzato della scrittrice Lucia Falanga e che ha richiamato giornalisti, addetti ai lavori e tanta gente nella Sala Ostrichina del Complesso Borbonico del Fusaro. Tra questi, appunto, il vice sindaco Mauro Cucco che invece ha preferito svestire l’abito da cerimoniale per indossare un comodo bermuda.

IL DIVIETO – C’è da sottolineare, inoltre, che da anni a Bacoli vige il divieto formale che impedisce l’accesso agli uffici amministrativi e al Municipio a chi indossa pantaloncini, bermuda, ciabatte o abiti da spiaggia. Per la serie….è pur vero che l’abito non fa il monaco ma, in certe occasioni, sarebbe meglio indossarlo…