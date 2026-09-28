BACOLI/ A Torregaveta il concerto di fine estate nel segno di Morricone – IL VIDEO

BACOLI – Si è concluso con grande partecipazione il Concerto di Fine Estate inserito nella rassegna “Risonanze Flegree… a teatro”, promosso dal Comune di Bacoli. L’evento, tenutosi nella serata di domenica 27 settembre, nella suggestiva cornice del Pontile di Torregaveta, ha regalato al pubblico un’atmosfera magica e coinvolgente, con le indimenticabili melodie del Maestro Ennio Morricone che hanno risuonato sullo sfondo di un incantevole tramonto sul mare. Protagonista della serata è stato il Trio Parthenope: Angelo Barletta al pianoforte, Francesco Scalzo al violoncello e Luciano Barbieri al violino. L’esibizione musicale è stata impreziosita dall’intervento della voce narrante di Renato De Rienzo, che ha guidato gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso le principali tappe della carriera artistica del Maestro. L’evento è stato introdotto dal vicesindaco Mauro Cucco, che ha testimoniato l’impegno del Comune nel valorizzare i luoghi simbolo del territorio flegreo attraverso la cultura e la grande musica.

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